サッポロビールは、ベースアップを含む6.1％の賃上げを行うと発表しました。4年連続のベアとなります。サッポロビールは、今年4月から定期昇給と基本給を底上げするベースアップを含め、あわせて6.1％の賃上げを行うと発表しました。ベースアップは4年連続で、金額は過去最高となる月額1万6000円。対象となるのは、管理職や非正規雇用の社員も含め、およそ2400人だということです。また、新入社員の初任給も同じ額を引き上げ、大卒