4日に中止となった民間小型ロケット「カイロス」3号機の打ち上げは、5日に再設定されました。東京のベンチャー企業「スペースワン」が開発している小型ロケット「カイロス」。これまで、和歌山・串本町で2度打ち上げに失敗。3度目は、天候不順などで2度の延期を経て4日の打ち上げを迎えましたが、打ち上げは中止となりました。スペースワンの広報担当者は「打ち上げ30秒前に緊急停止が作動し、打ち上げを中止した。機体の故障では