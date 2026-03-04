荒汐部屋で出稽古する安青錦（中央）＝堺市大相撲春場所で横綱昇進を目指す大関安青錦は4日、堺市の荒汐部屋へ出稽古し、関脇霧島や小結若元春と7番取って全勝だった。この日で出稽古を打ち上げ「順調に稽古ができた。あとはしっかりと準備してやるだけ」と表情を引き締めた。突き、押しや頭をつけての低い姿勢からの攻めが光った。三役力士を寄せ付けず「いい稽古だった」と満足そうに話す。ここまでの調整については「いつも