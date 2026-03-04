俳優の内山理名（44）が、初めて我が子と迎えたひな祭りの様子を披露し、話題になっている。初節句で作った手料理も公開された。【映像】内山理名の子どもや手料理（複数カット）2021年11月、俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月に第1子出産を報告していた内山。これまでInstagramでは、「小さい足」と紹介した子どもの写真や、夫のために作った愛妻弁当など家族との日常も発信してきた。我が子との初節句で彩り豊かな手料理を