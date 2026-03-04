アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を続ける中、アメリカのトランプ大統領はこれまでの攻撃でイラン海軍や空軍は壊滅状態となり、防空能力を喪失させたと成果を強調しました。アメリカはこれまでに約2000カ所を攻撃したという情報があり、トランプ大統領は「イラン空軍、海軍の戦力はほぼ打ちのめした」という発言をしています。今後イランへの攻撃はどうなっていくのか、フジテレビ・中本智代子解説副委員長と見ていきます。ま