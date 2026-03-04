民間の信用調査会社「帝国データバンク岡山支店」によりますと、有限会社MSU（岡山市北区今）が、2月28日に岡山地裁へ自己破産を申請したということです。 【写真を見る】【倒産情報】岡山市内で弁当総菜店を運営有限会社MSUが自己破産を申請負債 約1億6000万円【岡山】 岡山市北区に2店舗を運営 当社は、1998年（平成10年）6月創業、2000年（平成12年）6月に法人改組された弁当の製造・販売業者。岡山市北区に「医大