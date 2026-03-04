FASHION HEADLINE（ファッションヘッドライン）は、新宿の街を編集したフリーペーパー「SHINJUKU MAP & CITY GUIDE」を発行しました。英語圏の旅行者を主な対象とし、新宿のホテルや飲食店などで無料配布されています。AIによるイメージ / ©FASHION HEADLINE本ガイドは、A3正形サイズを8つ折りにしたコンパクトな仕様。両面カラー刷りで構成され、片面には新宿のおすすめスポットを編集部視点でキュレーションしています