特大弾で存在感を示した鈴木。前回大会を左脇腹痛で辞退していただけに、今大会へ懸ける思いは強い(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月3日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた最後の強化試合となる阪神戦（京セラドーム大阪）に臨み、5-4で勝利した。前日のオリックス戦では3-4で敗れていたものの、この日は序盤からリードする展開で試合を進め、大会へ弾みをつける結果を残した。【写真】大谷翔平