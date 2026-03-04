隠れ栄養不足とは、3食しっかり食べているつもりでも、たんぱく質・ビタミン・ミネラルなどカラダに必要な栄養素が不足している状態のことです。「新型栄養失調」とも呼ばれ、体型に関わらず誰にでも起こり得るのが特徴です。放置すると活動量や筋力の低下を招き、将来的に「転倒しやすくなる」「歩行速度が落ちる」といったリスクが高まります。また、抵抗力の低下によって病気にかかりやすくなるなど、要介護状態への入り口に