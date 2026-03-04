ザギトワの顔に異変が起きたようだ(C)Getty Images2018年平昌五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルに輝いたアリーナ・ザギトワが顔のトラブルを訴えたという。ロシアメディア『スポーツ24』は「ザギトワは自身のテレグラムチャンネルに動画を投稿し、顔の毛細血管が切れてしまったことを明かした」と伝えた。【動画】「なんて美しいんだ」23歳ザギトワが変身した姿をチェックザギトワは「皆さんはきっと『私の顔