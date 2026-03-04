「カタール1812km」が延期に。F1もスケジュール変更を余儀なくされそうだ(C)Getty Imagesアメリカとイスラエルがイランを空襲し、中東情勢が悪化したことを受け、国際自動車連盟は3月3日、カタールで3月26〜28日に予定していた世界耐久選手権（WEC）の開幕戦「カタール1812kmレース」（ルサイルサーキット）の開催を延期すると発表した。レースは今年の後半戦に組み込まれる予定で、4月19日に開催予定のイモラ6時間レース（イタ