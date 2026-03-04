◆女子アジア杯▽１次リーグ第１節日本２―０台湾（４日、オーストラリア・パース）２大会ぶりの優勝を目指すＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、初戦で同４０位の台湾に２―０で勝利した。１次リーグの次戦は７日にインドと戦う。Ｗ杯予選を兼ねており、上位６チームが２７年ブラジルＷ杯への出場権を獲得する。＊＊＊苦しむなでしこの突破口をＭＦ谷川萌々子が開いた。後半１６分、ＤＦ高橋はなの浮き球パ