ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。東京ドームでの練習前にはグランドで集合写真を撮影。大谷翔平らが笑顔で写真に収まった。大谷は練習後に会見に出席した。日本での実戦2試合は無安打ながら「NPBの投手で少し印象が大会本番とは違う。いろんな投手を見る中でそこに対応しなきゃいけない。いろんな投手を想定してい