ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、海運会社でつくる日本船主協会の対策本部の初会合が4日、東京都内で開かれ、海峡の奥にあるペルシャ湾に留め置かれた日本関係船に乗船している日本人船員は24人との報告があった。