K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）と女優・川口葵（27）夫妻が4日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。新しい家族を紹介した。夫婦インスタグラムで「我が家の新しい家族」と題して投稿。「チワワのCiel（シエル）くんです。上目遣いはお手のもの！くまさんみたいな口がチャームポイント」と紹介した上で、武尊と見つめ合う写真などを公開した。最後に「ソル