東京六大学リーグの東大は４日、東京・文京区の東大球場で今季のホーム初戦となる日本ウェルネススポーツ大とのオープン戦を行い、１―７で敗れた。昨秋のリーグ戦では２勝を挙げたが、２０１７年秋以来の勝ち点はつかめず。大久保裕監督（６７）は、チームの目標である勝ち点奪取のカギに春のリーグ戦での白星を挙げ、「去年、おととしもいいところまで行ったんですけど、２つ勝つのがなかなかハードルが高い。そのためには去