日本テレビが４日、都内の同局で２６年４月期の番組改編説明会を行った。音楽番組「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（土曜、後１０・００〜）が終了し、４月からの同枠で新たに報道番組が放送されることが分かった。詳細は後日発表される。また、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅのレギュラー番組「キントレ」（土曜、後１・３０）が終了することも発表された。「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」は２４年４月にスタート。ライブにとどまらず、アーティス