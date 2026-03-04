環境省は4日、アスベスト（石綿）による健康被害救済制度で、国が被害者に支給する療養手当を月1万1080円、遺族らに支給する葬祭料を2万3千円、それぞれ4月から増額する改定案を公表した。物価上昇を踏まえた対応で、18日までパブリックコメント（意見公募）を実施する。石綿健康被害対策室によると、療養手当の支給対象者は2024年5月時点で約1800人。手当は月10万3870円から月11万4950円に、葬祭料は19万9千円から22万2千円と