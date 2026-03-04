２月２８日に騎手を引退して、調教師に転身した和田竜二調教師が３月４日、栗東トレセンに姿を見せた。和田竜調教師は１月１１日の京都１Ｒで落馬負傷。治療に時間を要するため、騎手への復帰を断念していた。２月２８日に退院。「前十字じん帯の手術をしたので、それが落ち着くまでは半年かかりますが、普通に生活するぶんには大丈夫です」と現状を説明した。騎手として３０年歩み、ＪＲＡ通算１５３４勝、Ｇ１８勝を積み上