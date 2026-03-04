秋元康氏（67）が総合プロデュースする劇団4ドル50セントが4日、東京・池袋のシアターグリーンBOXinBOXで同日から開幕する舞台「藤色の封筒〜『救済』に隠された真実〜」の公開稽古を行った。希望すると救済資金が手に入るという都市伝説「藤色の封筒」の真実に迫るミステリー。ネット配信されたドラマ「藤色の封筒」の続編が描かれる。メーンキャストの宮地樹は、稽古終了後の取材に「この劇場自体にすごく思い入れが