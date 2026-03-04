日本テレビが４日、都内の同局で２６年４月期の番組改編説明会を行った。同局の担当者は、２４年１月から芸能活動を休止していたダウンタウン・松本人志の番組復帰について「今考えていることはありません」と話した。松本は、１日に放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で流れた高須クリニックのＣＭにまさかの登場を果たしていた。高須克弥院長はＸで「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に