「パンチ」が持ち歩く縫いぐるみが、世界中のイケアで売り切れとなっている/Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images（CNN）千葉県の市川市動植物園で飼育されている生後7カ月の子ザル「パンチ」が注目を浴びたことをきっかけに、世界各国のIKEA（イケア）でオランウータンの縫いぐるみの在庫切れが続出し、競売サイトの出品価格も跳ね上がっている。パンチは母ザルの代わりに与えられたオランウータンの縫いぐるみとの関係が涙を誘っ