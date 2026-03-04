Seagateは3月4日、業界最大容量という44TBのHDDを大手クラウド事業者向けに出荷開始したと発表した。熱アシスト磁気記録(HAMR)ベースの次世代ストレージプラットフォーム「Mozaic 4+」により今回の大容量を実現している。大規模な量産を行っており、AI活用に伴うデータ急増に対応し採算性を確保するものだとしている。HDD容量はついに44TBへAI需要の急速な高まりで、世界的にデータのストレージ容量がひっ迫する事態が続いている。