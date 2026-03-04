【モデルプレス＝2026/03/04】GENERATIONSの公式X（旧Twitter）が、3月3日に更新された。メンバーの白濱亜嵐が15歳の頃の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳LDHイケメン「服装が平成」15歳当時の上京ショット公開◆白濱亜嵐、15歳当時の上京ショット公開投稿では「白濱亜嵐です！『本心』聴きましたか？この本当に素敵な曲をSUPER BEAVERの柳沢亮太さんに提供して頂きました」と、3月2日リリースの新曲について報告。「こ