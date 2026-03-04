ドーナツチェーンの「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は3月9日、日本上陸20周年を記念したキャンペーンを実施する。当日は、看板商品の「オリジナル・グレーズド」を、テイクアウト通常価格216円（税込）のところ、20年前の販売価格と同じ本体価格150円（税込162円）で販売する。あわせて、12個入りBOX「オリジナル・グレーズド ダズン」も、テイクアウト通常価格1,728円（税込）のところ、本体価格1,500円（テイクアウト税込1,6