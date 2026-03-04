ユニシアホールディングスが展開する「串カツ田中」は、2026年3月5日から春の新メニュー計13種を販売する。春の定番和菓子「桜餅」と、「からしレンコン」「アボカドクリームチーズ」の3種の串が新登場。「たっぷりしらすピーマン」「ガツポン酢」「塩辛揚げじゃがバター」といった一品メニューやデザートメニュー、テイクアウト用の季節の串カツバケツもラインアップする。また、リクエストの声が多かった串カツの「イカ」と、「