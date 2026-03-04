４日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の婁勤倹（ろう・きんけん）報道官は4日の記者会見で、民営経済の発展を促進する中国共産党と国家の基本方針と政策は一貫しており、変えることはできず、変わることもないと表明した。婁氏はまた次のように述べた。民営経済促進法は民営経済発展の