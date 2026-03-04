４日、北京の人民大会堂。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京3月4日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議が4日午後3時（日本時間同4時）、北京の人民大会堂で開幕した。習近平（しゅう・きんぺい）氏ら共産党と国家の指導者が出席した。