偽・誤情報対策の体制イメージ政府は、インテリジェンス（情報活動）機能を強化するため創設を目指す「国家情報局」に、交流サイト（SNS）での偽・誤情報拡散を防ぐ専門部署を置く検討に入った。偽・誤情報の拡散を通じて選挙や世論形成への干渉を図る外国勢力の影響工作を阻止する狙いがある。今夏を見込む情報局発足に合わせた始動を見据える。政府関係者が4日、明らかにした。SNSの投稿を「外国勢力の組織的な動き」と特定