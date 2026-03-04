女優の吉川愛（26）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。吉川は「BLACK」と書き出し、艶やかな黒髪を“オン眉パッツン”に切りそろえ派手なメークを施した自撮り写真を披露した。ファンからは「美しい」「愛ちゃん可愛いすぎる！」「パッと見ドールハウスのドールに見えた」「このスタイルも似合うのほんとにすごい！すき！かわいすぎる」「黒魔女愛ちゃん可愛すぎる」「最強に美しすぎる」など