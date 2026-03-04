中東情勢の悪化を受け、ガソリン価格が上昇しています。値上がりは3週連続です。石油情報センターによりますと、今週月曜日（2日）時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり158円50銭で、先週より1円40銭、値上がりしました。中東情勢の緊迫化を受け先月中旬から上昇傾向となっていて、3週連続の値上がりです。ただ、原油価格がガソリン価格に反映されるまで1〜2週間ほどかかるため、4日発表の価格は、イ