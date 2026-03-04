ベトナムの首都ハノイで特殊詐欺に関与していたとみられる日本人4人が地元当局に身柄を拘束されました。地元メディアによりますと先月、地元当局がベトナムの首都ハノイのアパートで特殊詐欺に関与したとみられる日本人4人を拘束したということです。この拠点にいた中国人3人も拘束されていて、拠点からは日本の警察当局の制服や多数の携帯電話などが押収されています。この拠点は去年8月から稼働し、これまでに日本円でおよそ6500