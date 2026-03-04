WRXワゴン！2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はオートプロデュースA3が手掛けた「AGRESS WRXワゴン｣を紹介します。WRXと言えばスバルが販売するスポーツセダンであり、往年のラリーカーであるインプレッサWRXの流れを汲むモデルとしてコアな人