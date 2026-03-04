Image: Shutterstock 日本では猫型ロボットがお皿を運んでくれますが、アメリカではAIが従業員の接客をチェックするんですって。AIが人間をコーチングする時代がやってきたんですねぇ……。「パティ」はヘッドセットの中に住む監視者バーガーキングが新たに導入するAI管理プラットフォーム「BK Assistant」は、店舗のすべてを監視します。在庫切れやトイレの汚れ、マシンの故障……それだけ