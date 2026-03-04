東京ドームで行われた公式会見に出席野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は4日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式会見に出席。「始まるな。明日練習ありますけど、いい状態で入りたいと思います」と前を向いた。打者に専念する大谷は2日のオリックスとの強化試合に「2番・DH」でチーム合流後初出場。左飛、空振り三振、左飛だった。3日の阪神戦には「1番・DH」で出場して一ゴロ、二