訪問介護職員をそそのかして静岡県長泉町の訪問先の住宅から指輪3個を盗ませた疑いで、45歳の無職の女が3月4日に逮捕されました。 窃盗教唆の疑いで逮捕されたのは、静岡県伊豆の国市長瀬の無職の女（45）です。警察によりますと、無職の女は2月20日午前7時頃、既に窃盗容疑で逮捕されている訪問介護職員の女をそそのかし、長泉町下土狩の高齢女性の住宅から指輪3個（時価計20万5000円相当）を盗ませた疑いが持たれています。 無