カンテレの竹上萌奈アナウンサーがこのほど、関西エリアの放送局12社で構成される関西アナウンス責任者会が創設した第1回「関西アナウンス大賞」の特別賞部門大賞に選ばれた。【写真】ミサイルマン岩部、藤崎マーケット田崎とお笑い対決する竹上萌奈アナ特別賞部門は「アナウンサーとしての人間的魅力が発揮されているか」「既存のテレビ・ラジオ放送にとらわれないユニークな活動であるかどうか」等を審査基準とし、竹上アナ