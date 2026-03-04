沖縄出身デュオ・Kiroroの玉城千春（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。長女が高校を卒業したことを報告した。【写真】“卒業証書”の写真を披露し長女の高校卒業を報告した玉城千春玉城は「長女が高校を卒業しました」とつづり、卒業証書の写真を公開。「なんだか、わたしにも届いたような不思議な気持ち」と母としての心境を明かした。2年前に長男（20）が巣立った際には「体の半分、魂が半分持ってかれたような変な