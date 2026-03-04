記者会見する公正取引委員会の岩成博夫事務総長＝4日午後、東京都内米マイクロソフト（MS）がクラウド市場の競争を阻害した疑いがあるとして、独禁法違反容疑で調査している公正取引委員会は4日、審査の一環としてクラウドのユーザーらから幅広く情報や意見を募ると発表した。公取委の岩成博夫事務総長は「ありのままの具体的な情報をお寄せいただきたい」と述べた。指定のメールアドレスにMSとの契約内容や、取引のやりとりの