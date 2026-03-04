アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は5日目に入りました。イランから報復攻撃を受けているイスラエルから、FNNイスタンブール支局・加藤崇記者が中継でお伝えします。イスラエル中部ラマトガンにある建物にはイランのミサイルが直撃しましたが、クラスター弾を使ったため大きくは崩れていません。クラスター弾は空中で分解して広範囲に小型爆弾をばらまくため迎撃が難しく、12人が負傷しました。イランはクラスター弾で