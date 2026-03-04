声優の桂玲子さんが誤嚥性肺炎のために亡くなったことが分かりました。89歳でした。【写真を見る】【 訃報 】声優・桂玲子さん(89)死去「サザエさん」イクラ役（初代）「一休さん」さよちゃん役などで活躍所属事務所の公式サイトでは「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89」と伝えられました。 桂玲子さんは、テレビアニメ作品で多く活躍。「サザエさん」の初代・