俳優の土屋太鳳（31）が、“小さな家族”と一緒に作った手料理を披露し、反響を呼んでいる。【映像】土屋太鳳の親子ショットや一緒に作った手料理2023年1月、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太との結婚を発表し、この年の8月に第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し、「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同