奈良県御所市発注の火葬場建設工事で談合を見逃す見返りに現金7500万円を受け取ったとして、加重収賄罪に問われた元市議小松久展被告（73）の控訴審判決で大阪高裁は4日、懲役4年、追徴金5200万円、2300万円没収とした一審大阪地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。村越一浩裁判長は判決理由で、受注調整が談合に当たる認識がありながら、業者の提案に応じて仲介する働きかけをしたと認定した一審判決について「論理則、