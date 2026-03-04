人気アニメ「サザエさん」のイクラちゃん役で知られる声優の桂玲子さん（かつら・れいこ）さんが誤嚥性肺炎による呼吸不全のため死去した。89歳だった。福岡県福岡市出身。所属事務所が発表した。ネット上では「イクラちゃん」がトレンド入りし、悲しむ声が広がった。所属事務所の「東京俳優生活協同組合」が4日、公式サイトで発表。「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年