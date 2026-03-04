アメリカなどとイランの間で攻撃の応酬が続く中で、日経平均株価は一時2600円を超える急落となっています。東証アローズからフジテレビ経済部・木沢基記者が中継でお伝えします。4日の東京市場は取引開始直後から売り注文が急速に膨らむ展開となっています。平均株価の下げ幅は一時2600円を超えて5万4000円を割り込みました。中東情勢の緊迫化が長期に及び原油価格が上昇して、経済に悪影響が広がることへの懸念から売り注文が加速