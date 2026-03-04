日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行った。大井秀一総合センター部長がダウンタウン松本人志（62）が3月1日に放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜午後11時25分）の中で流れた、美容整形外科「高須クリニック」のCMに“一瞬”登場してネット上などで「地上波復帰」と話題になった件について言及した。松本の番組への復帰について問われ「今、考えていることはありません」と話した。松本は