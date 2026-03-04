第二のサトテル誕生へ―。阪神は４日、２６年度から「普及・振興活動」に関する取り組みを「ＴＲＩＡＬＢＡＳＥＢＡＬＬ〜ＢＲＩＤＧＥＴＯＴＨＥＦＵＴＵＲＥ〜」と総称し、活動を拡大していくことを発表した。野球人口の減少が危惧されているなか、嶌村聡球団本部長兼野球振興室長（５８）は球団事務所で会見を開き、「シンボリックにやりたい。より取り組みを加速させていく」と意気込んだ。球団は昨年１月に野球振