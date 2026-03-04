日本テレビは４日、東京・汐留の同局で「２０２６年４月期改編説明会」を行い、バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜・後７時、４月１７日スタート）について説明した。２月２０日をもって終了した「ニノさん」の後番組。世界の不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。千鳥・ノブがＭＣを務め好評を博した特番がレギュラー