日本テレビは４日、東京・汐留の同局で「２０２６年４月期改編説明会」を行い、２月２０日をもって放送を終了した「ニノさん」に言及した。コンテンツ戦略局総合編成センター部長の大井秀一氏は「１３年続いた番組で二宮さんを中心としたアットホームな番組。改めて出演者の皆さんに感謝したいと思います」とコメント。今後に向けては「『ニノさん』ファミリーのお力を生かした番組は今後もどこかでやっていきたいなと思ってい