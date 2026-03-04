日本テレビは４日、東京・汐留の同局で「２０２６年４月期改編説明会」を行い、４月１９日から放送枠を移動する「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（日曜・後２時）に言及した。昨年１０月にスタートした毎週月曜・深夜０時２９分から放送している番組。放送枠を深夜から昼に移動し、放送時間も２５分から１時間と拡大した。プロデューサーを務める柏原萌人氏は「ｔｉｍｅｌｅｓｚが日本中とファミリアになる。日本中の生きざ